BIANCA BERLINGUER SBARCA SU CANALE 5 E STRIGLIA IL GOVERNO ECCO IL NUOVO TALK
Bianca Berlinguer raddoppia la sua presenza a Mediaset. All’appuntamento del martedì su Rete 4 con È sempre CartaBianca, aggiunge un nuovo programma su Canale 5. Si tratta di un approfondimento di politica e attualità destinato alla seconda serata del venerdì di Canale 5. Raggiunta da La Stampa, che conferma i lavori in corso per lo sbarco sull’ammiraglia, Berlinguer striglia il Governo guidato da Giorgia Meloni: Il dibattito sulla Palestina mostra forti emozioni e visioni diverse, ma è un segno di vitalità. Il governo dice di voler calmare, ma alimenta lo scontro. Le passioni e la ribellione morale mostrano quanto il tema sia vivo. 🔗 Leggi su Bubinoblog
