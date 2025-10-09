Biaggi | Valentino Rossi? Una rivalità che ha investito entrambi

Max Biaggi, 4 volte campione del mondo in 250, si racconta al Festival dello Sport con Anas, tra passato, presente e futuro, per parlare anche di sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Biaggi: "Valentino Rossi? Una rivalità che ha investito entrambi"

Per anni è stata la voce e gli occhi che ci portavano all'interno del paddock della MotoGP. Ci ha raccontato di Valentino Rossi, di Marco Simoncelli, di Max Biaggi, di Stoner, Lorenzo, Pedrosa e tanti altri. Da qualche anno ormai partecipa alle trasmissioni come - facebook.com Vai su Facebook

Valentino Rossi e la rivalità con Max Biaggi: «È stata anche colpa mia. In ascensore mi ha messo in un angolo» - La lunga carriera di Valentino Rossi nel Motomondiale è stata caratterizzata da tante vittorie, 115 gare e 9 titoli, ma anche da alcune grandi rivalità. Secondo corriere.it

Valentino Rossi: “Biaggi? Rivalità colpa mia, lo provocavo... A Motegi mi mise i piedi in testa” - Una questione caratteriale, ma anche dettata da preferenze personali: “Riguardando cosa è successo, direi che è stata colpa mia. gazzetta.it scrive