Bestemmia parla di sesso e assume cocaina sembra un narcos | gli eredi del creatore di Paddington denunciano gli ideatori della sua parodia

I produttori dei film di “Paddington” e gli ereditieri del creatore Michael Bond hanno avviato una causa contro l’azienda che produce lo show Spitting Image, dopo che l’orsetto è stato rappresentato come conduttore di un podcast dal linguaggio volgare. Secondo quanto riportato da Deadline, i querelanti, rappresentati dallo studio legale Edwin Coe, hanno depositato un reclamo presso l’Alta Corte contro Avalon, citando violazioni di copyright e diritti di design. Nella querela non vengono specificati i dettagli della controversia, ma è arrivata in occasione della pubblicazione dello show YouTube, intitolato The Rest is Bullsh*t!, in cui appare il personaggio fittizio di Paddington, la sua parodia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

