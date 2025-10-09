Bernardo Silva si muove Jorge Mendes | contatti anche con il Milan E lo stipendio …
Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera potrebbe essere al lavoro per un colpo importante a parametro zero. Occhio a Bernardo Silva. Le ultime novità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: bernardo - silva
Corriere dello Sport – “Juve su Bernardo Silva. Ma c’è da superare la concorrenza”
Bernardo Silva sbarca in Serie A: firma gratis nel 2026
Bernardo Silva-Juve, sprint pericoloso: il contratto è già pronto
Calciomercato Milan, c’è davvero l’idea Bernardo Silva. Milan e Juventus hanno sondato il terreno tramite Jorge Mendes, ma l’ostacolo resta l’ingaggio monstre da oltre 10M€ netti annui. #calciomercato #lmr ? https://noimilan.it/2025/10/09/calciom - X Vai su X
Mercato Milan Primi sondaggi per Bernardo Silva - facebook.com Vai su Facebook
Bernardo Silva si muove Jorge Mendes: contatti anche con il Milan. E lo stipendio - Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera potrebbe essere al lavoro per un colpo importante a parametro zero. msn.com scrive
Bernardo Silva, l'agente parla con Juventus e Milan - Il futuro professionale di Bernardo Silva, centrocampista classe 1994 della nazionale portoghese, in scadenza di contratto con il Manchester City a fine stagione, potrebbe essere in Serie A. Scrive tuttojuve.com