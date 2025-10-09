Bernardo Silva Juve sondaggio esplorativo con Mendes | bianconeri interessati ma c’è un importante ostacolo da superare Ecco quale

Bernardo Silva Juve, il club bianconero ha effettuato un primo sondaggio esplorativo con l’agente Mendes: ostacolo ingaggio. Il calciomercato dei top player si muove con largo anticipo e uno dei nomi più prestigiosi in vista della prossima stagione è senza dubbio quello di Bernardo Silva. Il centrocampista offensivo classe 1994, pilastro del Manchester City e della nazionale portoghese, ha un contratto in scadenza a fine stagione (giugno 2026) e il suo futuro professionale potrebbe clamorosamente approdare in Serie A. Stando a quanto riportato dal portale Calciomercato.com, il suo potente agente, Jorge Mendes, si starebbe già muovendo per sondare il terreno con i principali club europei. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

