Bernardo Silva Juve può essere lui il colpo giusto per rinforzare il centrocampo? Gli esempi di De Bruyne e Modric fanno ben sperare i tifosi Ecco i pro e contro del possibile affare
di Fabio Zaccaria Bernardo Silva Juve, il portoghese come De Bruyne e Modric: i paragoni lasciano ottime speranze, l’ingaggio rappresenta ad oggi un ostacolo al possibile affare. Ecco l’analisi sul giocatore. Da giorni ormai circola il nome di Bernardo Silva in ottica calciomercato Juve, ma può essere lui il colpo giusto per rinforzare un centrocampo povero di fantasia e tecnica? Ecco quindi un’analisi comparata fra il portoghese oggi in forza a Guardiola e due top players recentemente arrivati in serie A: De Bruyne e Modric, punti di riferimento imprescindibili per Conte e Allegri in Napoli e Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: bernardo - silva
Corriere dello Sport – “Juve su Bernardo Silva. Ma c’è da superare la concorrenza”
Bernardo Silva sbarca in Serie A: firma gratis nel 2026
Bernardo Silva-Juve, sprint pericoloso: il contratto è già pronto
Milan: Leao sotto esame. Bernardo Silva obiettivo rossonero? Intanto parla Infantino #SempreMilan #ACMilan #Milan - X Vai su X
IL MILAN PENSA A BERNARDO SILVA Il Milan ha recentemente mostrato interesse per Bernardo Silva. Non ci sono trattative in corso, ma il club ha parlato con il suo entourage per capire i suoi piani per il futuro. [ Daniele Longo ] Lo prendereste #ACMilan - facebook.com Vai su Facebook
Bernardo Silva, l'agente parla con Juventus e Milan - Il futuro professionale di Bernardo Silva, centrocampista classe 1994 della nazionale portoghese, in scadenza di contratto con il Manchester City a fine stagione, potrebbe essere in Serie A. Secondo tuttojuve.com
Calciomercato Milan News/ Duello per Bernardo Silva, davanti seguito un giovane brasiliano (9 ottobre 2025) - Calciomercato Milan news: le ufficialità e le indiscrezioni riguardanti i movimenti dei lombardi. Scrive ilsussidiario.net