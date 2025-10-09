Bernardo Silva Juve può essere lui il colpo giusto per rinforzare il centrocampo? Gli esempi di De Bruyne e Modric fanno ben sperare i tifosi Ecco i pro e contro del possibile affare

di Fabio Zaccaria Bernardo Silva Juve, il portoghese come De Bruyne e Modric: i paragoni lasciano ottime speranze, l’ingaggio rappresenta ad oggi un ostacolo al possibile affare. Ecco l’analisi sul giocatore. Da giorni ormai circola il nome di Bernardo Silva in ottica calciomercato Juve, ma può essere lui il colpo giusto per rinforzare un centrocampo povero di fantasia e tecnica? Ecco quindi un’analisi comparata fra il portoghese oggi in forza a Guardiola e due top players recentemente arrivati in serie A: De Bruyne e Modric, punti di riferimento imprescindibili per Conte e Allegri in Napoli e Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

