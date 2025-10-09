Bergs a Djokovic sotto rete dopo aver perso | Devo smettere di idolatrarti Cos'è successo
Ennesima grande prestazione di Novak Djokovic, che a 38 anni si qualifica per le semifinali del torneo ATP 1000 di Shanghai battendo il belga Zizou Bergs. Nel finale del match il campione serbo ha giocato un punto mostruoso, a fine partita il suo avversario non ha potuto fare altro che inchinarsi alla sua grandezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: bergs - djokovic
ATP Shanghai 2025, Novak Djokovic piega Jaume Munar e sfiderà ai quarti Zizou Bergs
ATP Shanghai 2025: Djokovic e Rune rischiano, ma vanno avanti. Favola Vacherot, vince anche Bergs
Pronostico e quote Zizou Bergs – Novak Djokovic, Shanghai Masters 09-10-2025
Novak Djokovic si è qualificato alla semifinale del Masters 1000 di Shanghai, la decima per lui nel torneo cinese, battendo in due set sul belga Zizou Bergs, n.44 Atp, con punteggio di 6-3, 7-5. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/10/09/masters-s - X Vai su X
Il danese raggiunge il sesto quarto di finale in un 1000: “Devo pensare partita dopo partita”. Adesso Vacherot, poi Djokovic o Bergs. È la volta buona per Holger? - facebook.com Vai su Facebook
Bergs a Djokovic sotto rete dopo aver perso: “Devo smettere di idolatrarti”. Cos’è successo - Ennesima grande prestazione di Novak Djokovic, che a 38 anni si qualifica per le semifinali del torneo ATP 1000 di Shanghai battendo il belga Zizou Bergs ... Secondo fanpage.it
Shanghai, Djokovic è l’uomo dei record: semifinale numero 80. La confessione di Bergs e la profezia di Sabalenka - Masters 1000 Shanghai, Djokovic centra la finale numero 80 in carriera: la confessione di Bergs sotto rete fa il giro del web ... Segnala sport.virgilio.it