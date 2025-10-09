Bergs a Djokovic sotto rete dopo aver perso | Devo smettere di idolatrarti Cos'è successo

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesima grande prestazione di Novak Djokovic, che a 38 anni si qualifica per le semifinali del torneo ATP 1000 di Shanghai battendo il belga Zizou Bergs. Nel finale del match il campione serbo ha giocato un punto mostruoso, a fine partita il suo avversario non ha potuto fare altro che inchinarsi alla sua grandezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bergs - djokovic

ATP Shanghai 2025, Novak Djokovic piega Jaume Munar e sfiderà ai quarti Zizou Bergs

ATP Shanghai 2025: Djokovic e Rune rischiano, ma vanno avanti. Favola Vacherot, vince anche Bergs

Pronostico e quote Zizou Bergs – Novak Djokovic, Shanghai Masters 09-10-2025

bergs djokovic sotto reteBergs a Djokovic sotto rete dopo aver perso: “Devo smettere di idolatrarti”. Cos’è successo - Ennesima grande prestazione di Novak Djokovic, che a 38 anni si qualifica per le semifinali del torneo ATP 1000 di Shanghai battendo il belga Zizou Bergs ... Secondo fanpage.it

bergs djokovic sotto reteShanghai, Djokovic è l’uomo dei record: semifinale numero 80. La confessione di Bergs e la profezia di Sabalenka - Masters 1000 Shanghai, Djokovic centra la finale numero 80 in carriera: la confessione di Bergs sotto rete fa il giro del web ... Segnala sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Bergs Djokovic Sotto Rete