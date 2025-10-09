Bergarè agrumiturismo e offerta turistica protagonisti al TTG di Rimini con un workshop dedicato

La Camera di commercio reggina presente al Ttg, in partenariato con Città metropolitana, ha portato alla ribalta con il workshop “Destinazione Reggio Calabria: il profumo di un viaggio unico nel cuore del Mediterraneo”, il bergamotto di Reggio Calabria, considerato il principe degli agrumi per le. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Camera di commercio di Reggio Calabria: Bergarè, l’Agrumiturismo e l’offerta turistica organizzata protagonisti al TTG di Rimini - nuovo progetto camerale, legato all’ “Agrumiturismo”, rappresenta una occasione per creare diverse opportunità e dare impulso allo sviluppo ... Riporta ilmetropolitano.it

