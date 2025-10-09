Bergarè agrumiturismo e offerta turistica protagonisti al TTG di Rimini con un workshop dedicato

Reggiotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera di commercio reggina presente al Ttg, in partenariato con Città metropolitana, ha portato alla ribalta con il workshop “Destinazione Reggio Calabria: il profumo di un viaggio unico nel cuore del Mediterraneo”, il bergamotto di Reggio Calabria, considerato il principe degli agrumi per le. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bergar - agrumiturismo

bergar232 agrumiturismo offerta turisticaCamera di commercio di Reggio Calabria: Bergarè, l’Agrumiturismo e l’offerta turistica organizzata protagonisti al TTG di Rimini - nuovo progetto camerale, legato all’ “Agrumiturismo”, rappresenta una occasione per creare diverse opportunità e dare impulso allo sviluppo ... Riporta ilmetropolitano.it

Agriturismo simbolo del turismo sostenibile: in 10 anni +70% e boom esperienze - Negli ultimi dieci anni il turismo rurale ha registrato una crescita significativa, con gli arrivi in agriturismo aumentati del 70% e la vacanza in campagna diventata sempre più sinonimo di sostenibil ... Si legge su foodaffairs.it

Cerca Video su questo argomento: Bergar232 Agrumiturismo Offerta Turistica