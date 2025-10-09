Bergamo rapinate cuffiette a sedicenne Denunciati due suoi coetanei

ALLA STAZIONE. I presunti autori rintracciati dalla polizia impegnata in un servizio di controllo in zona. Identificate 109 persone.

In carcere a Bergamo un 49enne di Telgate e un 66enne bresciano residente in Romania

Hanno rapinato un loro coetaneo delle cuffiette wireless airpods: per questo motivo due sedicenni entrambi residenti in provincia, italiani (uno nato da famiglia di origine marocchina), sono stati ...

Baby gang Bergamo, studente accerchiato e schiaffeggiato alla stazione per un paio di cuffiette, denunciati due sedicenni - L'aggressione è stata ripresa dalle telecamere, che hanno permesso alla polizia di risalire ai responsabili che sono stati convocati in questura ...