Bergamo – I cittadini di Bergamo scendono in piazza per manifestare contro il degrado e l’insicurezza che da tempo attanagliano il centro città. L’evento, in programma il 25 ottobre, è stato promosso dal Comitato Noi Bergamo Insieme che copre principalmente via dei Cappuccini, via Pascoli, fino a Borgo Palazzo, e che ha trovato l’appoggio di altri gruppi di residenti che seguono le aree di via Paglia e via Novelli, via Quarenghi e Bergamo Centro. Per la prima volta tutti i comitati del centro cittadino si mobiliteranno insieme. Un fronte comune che rappresenta praticamente l’intera area del centro storico del capoluogo orobico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo, i cittadini scendono in piazza: “Residenti esasperati, la città non merita questo degrado”