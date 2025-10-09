Bergamo i cittadini scendono in piazza | Residenti esasperati la città non merita questo degrado
Bergamo – I cittadini di Bergamo scendono in piazza per manifestare contro il degrado e l’insicurezza che da tempo attanagliano il centro città. L’evento, in programma il 25 ottobre, è stato promosso dal Comitato Noi Bergamo Insieme che copre principalmente via dei Cappuccini, via Pascoli, fino a Borgo Palazzo, e che ha trovato l’appoggio di altri gruppi di residenti che seguono le aree di via Paglia e via Novelli, via Quarenghi e Bergamo Centro. Per la prima volta tutti i comitati del centro cittadino si mobiliteranno insieme. Un fronte comune che rappresenta praticamente l’intera area del centro storico del capoluogo orobico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
