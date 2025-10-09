Beni culturali la chiesa di San Zeno sarà riqualificata | in arrivo il finanziamento dal Ministero

Pisatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno dei tesori architettonici e culturali della nostra città è stato inserito all'interno delle opere da recuperare e valorizzare attraverso fondi ministeriali. Si tratta della chiesa di San Zeno, per la quale l'amministrazione comunale ha ottenuto il finanziamento dal Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: beni - culturali

