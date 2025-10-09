Beni culturali la chiesa di San Zeno sarà riqualificata | in arrivo il finanziamento dal Ministero
Uno dei tesori architettonici e culturali della nostra città è stato inserito all'interno delle opere da recuperare e valorizzare attraverso fondi ministeriali. Si tratta della chiesa di San Zeno, per la quale l'amministrazione comunale ha ottenuto il finanziamento dal Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: beni - culturali
Expo Osaka, presentata la piattaforma digitale dei beni culturali in Campania
Gli appuntamenti della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali dal 1° agosto al 12 agosto 2025
Beni culturali, Santuario di Pompei: s’inaugura la nuova illuminazione artistica del campanile
Eravate a Lubec Lucca Beni Culturali oggi? Noi sì La Direzione generale Musei del Ministero della Cultura, con la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, ha promosso un confronto pubblico sul tema dell’accessibilità nei luoghi della cultura - facebook.com Vai su Facebook
I beni culturali, al contrario di quelli naturali, sono il prodotto della cultura, ossia dell’ingegno e creatività umane La cultura collega passato e presente tramite memoria, solidarietà e continuità L'intervento di Francesco Magris su @Lisander_mag - X Vai su X
Restauro della chiesa di San Giovanni, 2 milioni di euro per i lavori - Circa due milioni di euro la somma programmata dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna che ha ottenuto l’approvazione dal Ministero degli Interni per la predisposizione del pro ... Come scrive vivienna.it
Adesso San Zeno può rinascere. Dal Ministero della Cultura in arrivo quasi 2 milioni di euro - La soddisfazione di Bedini: "Risultato straordinario per uno dei luoghi più significativi della ci ... Segnala msn.com