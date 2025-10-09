Benevento ruba decine di prodotti al supermercato e nasconde tutto sotto i vestiti | arrestato 30enne

Un trentenne straniero è stato arrestato a Benevento per furto aggravato e ricettazione dopo aver rubato prodotti in due supermercati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Benevento ruba decine di prodotti al supermercato e nasconde tutto sotto i vestiti arrestato 30enne

Benevento, ruba decine di prodotti al supermercato e nasconde tutto sotto i vestiti: arrestato 30enne

Un trentenne straniero è stato arrestato a Benevento per furto aggravato e ricettazione dopo aver rubato prodotti in due supermercati.

benevento ruba decine prodottiBenevento, 30enne arrestato per furto: rubati cosmetici e prodotti alimentari per un valore di duemila euro - La  Polizia di Stato di Benevento ha arrestato un uomo di 30 anni, straniero, gravemente indiziato di furto aggravato all’interno di un supermercato cittadino, e lo ha deferito per ricettazione. Come scrive ntr24.tv

