Tempo di lettura: 4 minuti A seguito della comunicazione da parte della Regione Campania – Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque, avvenuta tramite pec n-0507843 del 07.10.2025, GESESA informa che a causa dei lavori in corso per la realizzazione dei lavori inerenti la Risoluzione interferenze nuova linea ferroviaria e opere accessorie con la condotta dell’Acquedotto Campano DN500 – IN611 e IN612, alcune zone della città di Benevento, alcune zone del comune di Ponte e una zona di Torrecuso, saranno interessate da una interruzione idrica dalle ore 16.00 di giovedì 16 ottobre, fino alle ore 16. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, Ponte e Torrecuso: sospensione idrica per lavori sull’alta velocità, le zone interessate