Benevento fra le città della giornata UsAcli ‘Lo sport che vogliamo’

Fremondoweb.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato stampa Domani l’evento speciale dell’Istituto Paritario De La Salle Benevento sarà domani, venerdì 10 ottobre 2025, fra le città italiane protagoniste dell’VIII Giornata Nazionale “Lo Sport che vogliamo”, con l’evento speciale in programma presso l’Istituto Paritario De La Salle. Questa grande festa sportiva è promossa . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

benevento fra le citt224 della giornata usacli 8216lo sport che vogliamo8217

© Fremondoweb.com - Benevento fra le città della giornata UsAcli ‘Lo sport che vogliamo’

In questa notizia si parla di: benevento - citt

BCT Festival Benevento 2^ giornata, incontro e photocall con James Franco - Seconda giornata di photocall e di eventi in giro per la città a Benevento in occasione della 9^ edizione del BCT - it.blastingnews.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Benevento Citt224 Giornata Usacli