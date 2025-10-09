Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sospese per tre mesi dalla Federazione Accusate di furto a Singapore salteranno gli Europei

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sospese per tre mesi "dalle attività sociali e federali a partire dalla data odierna". Le due nuotatrici pugliesi erano state accusate di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sospese per tre mesi dalla Federazione. Accusate di furto a Singapore, salteranno gli Europei

In questa notizia si parla di: benedetta - pilato

Benedetta Pilato lascerà Torino e avrà un nuovo allenatore? Cambiamenti in vista per la nuotatrice azzurra

Quando gareggia Benedetta Pilato ai Mondiali di nuoto 2025? Orari gare, programma, tv, streaming

Perché Benedetta Pilato non farà i 100 rana ai Mondiali: le azzurre iscritte e quando la vedremo in gara

Le nuotatrici azzurre Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state sospese per 90 giorni dalle attività sociali e federali. Lo ha deciso la procura della Federnuoto per il caso del furto all'aeroporto di Singapore. #ANSA - X Vai su X

Pilato e Tarantino sospese dalla Federnuoto dopo il furto in aeroporto: quando torneranno in vasca - Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state sospese dalla Federazione per via della vicenda relativa all'inchiesta sul furto all'aeroporto di Singapore ... Lo riporta fanpage.it

Nuoto, Pilato e Tarantino sospese 90 giorni: saltano Europei in vasca corta - Dopo la vicenda relativa all'inchiesta sul furto all'aeroporto di Singapore, che aveva coinvolto Benedetta Pilato e Chiara Tarantino lo scorso agosto, la Federazione Italiana Nuoto ha accolto la propo ... Da sport.sky.it