benedetta pilato e chiara tarantino sospese per 90 giorni

AGI - Benedetta Pilato  e  Chiara Tarantino  sono state  sospese  per  90 giorni  dalla  Procura federale  per i fatti accaduti lo scorso 14 agosto al duty-free dell' aeroporto di Singapore quando furono accusate dalle autorità indonesiane di aver rubato alcuni cosmetici.  Nell'ambito del procedimento relativo ai fatti concernenti le due nuotatrice azzurre, la  Federazione Italiana Nuoto, ricevuto anche il nulla osta del  Procuratore Generale del Coni, ha accolto la  proposta sanzionatoria  della  Procura Federale  relativa alla richiesta di  patteggiamento  presentata singolarmente dalle parti. 🔗 Leggi su Agi.it

