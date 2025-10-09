benedetta pilato e chiara tarantino sospese per 90 giorni

AGI - Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state sospese per 90 giorni dalla Procura federale per i fatti accaduti lo scorso 14 agosto al duty-free dell' aeroporto di Singapore quando furono accusate dalle autorità indonesiane di aver rubato alcuni cosmetici. Nell'ambito del procedimento relativo ai fatti concernenti le due nuotatrice azzurre, la Federazione Italiana Nuoto, ricevuto anche il nulla osta del Procuratore Generale del Coni, ha accolto la proposta sanzionatoria della Procura Federale relativa alla richiesta di patteggiamento presentata singolarmente dalle parti. 🔗 Leggi su Agi.it

