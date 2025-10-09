Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sospese per 90 giorni dopo il caso del furto a Singapore

Le due nuotatrici salteranno gli Europei in vasca corta, in programma dal 2 al 7 dicembre in Polonia. Sono state sospese dalla Federnuoto dopo quanto accaduto all'aeroporto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sospese per 90 giorni dopo il caso del furto a Singapore

In questa notizia si parla di: benedetta - pilato

Benedetta Pilato lascerà Torino e avrà un nuovo allenatore? Cambiamenti in vista per la nuotatrice azzurra

Quando gareggia Benedetta Pilato ai Mondiali di nuoto 2025? Orari gare, programma, tv, streaming

Perché Benedetta Pilato non farà i 100 rana ai Mondiali: le azzurre iscritte e quando la vedremo in gara

Si è conclusa oggi con un patteggiamento la vicenda che vede coinvolta Benedetta Pilato e Chiara Tarantino - X Vai su X

Pilato e Tarantino sospese dalla Federnuoto dopo il furto in aeroporto: quando torneranno in vasca - Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state sospese dalla Federazione per via della vicenda relativa all'inchiesta sul furto all'aeroporto di Singapore ... Come scrive fanpage.it

Pilato e Tarantino, c'è la sospensione: 90 giorni dopo il patteggiamento, i dettagli - Intanto oggi è arrivato il punto finale, e più importante, al caso del furto all'aer ... Scrive corrieredellosport.it