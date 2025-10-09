Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sospese per 3 mesi dalla Federnuoto

La Federnuoto ha annunciato la sospensione di Chiara Tarantino e Benedetta Pilato a seguito del furto commesso a Singapore quest'estate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sospese per 3 mesi dalla Federnuoto

In questa notizia si parla di: benedetta - pilato

Benedetta Pilato lascerà Torino e avrà un nuovo allenatore? Cambiamenti in vista per la nuotatrice azzurra

Quando gareggia Benedetta Pilato ai Mondiali di nuoto 2025? Orari gare, programma, tv, streaming

Perché Benedetta Pilato non farà i 100 rana ai Mondiali: le azzurre iscritte e quando la vedremo in gara

#Nuoto, Benedetta #Pilato e Chiara #Tarantino sospese per 90 giorni. Le due azzurre patteggiano per il caso del furto a Singapore - X Vai su X

Pilato e Tarantino sospese dalla Federnuoto dopo il furto in aeroporto: quando torneranno in vasca - Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state sospese dalla Federazione per via della vicenda relativa all'inchiesta sul furto all'aeroporto di Singapore ... Lo riporta fanpage.it

Pilato e Tarantino sospese: la decisione della Federnuoto dopo il caso Singapore - La Procura Federale da deciso di sospendere le due nuotatrici accusate di furto all'aeroporto della città Stato del sud- Segnala tuttosport.com