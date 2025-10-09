Benedetta Pilato e Chiara Tarantino punite dalla FIN | linea dura salteranno gli Europei in vasca corta

Una brutta storia giunta al proprio epilogo. La vicenda che ha coinvolto le due nuotatrici italiane B enedetta Pilato e Chiara Tarantino ha offerto diversi spunti di discussioni nelle ultime settimane. Le atlete, fermate per furto a Singapore dalla polizia aeroportuale, erano finite al centro di un vero e proprio caso. La Procura della Federnuoto, infatti, aveva aperto un’indagine interna alla ripresa delle attività del Procuratore, con l’obiettivo di chiarire nel dettaglio i fatti e, se necessario, demandare al Tribunale Federale eventuali provvedimenti nei confronti delle ragazze. Le due azzurre, da questo punto di vista, avevano avuto un approccio comunicativo opposto dopo quanto accaduto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Benedetta Pilato e Chiara Tarantino punite dalla FIN: linea dura, salteranno gli Europei in vasca corta

Le nuotatrici azzurre Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state sospese per 90 giorni dalle attività sociali e federali. Lo ha deciso la procura della Federnuoto per il caso del furto all'aeroporto di Singapore. #ANSA - X Vai su X

Nuoto, Pilato e Tarantino sospese 90 giorni: saltano Europei in vasca corta - Dopo la vicenda relativa all'inchiesta sul furto all'aeroporto di Singapore, che aveva coinvolto Benedetta Pilato e Chiara Tarantino lo scorso agosto, la Federazione Italiana Nuoto ha accolto la propo ... Da sport.sky.it

Nuoto, Pilato e Tarantino sospese per 90 giorni dalla Federazione. Salteranno Europei in vasca corta - "Nell'ambito del procedimento relativo ai fatti concernenti Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, la Federazione Italiana Nuoto, ricevuto anche il nulla osta del Procuratore Generale del Coni, ha accol ... Si legge su msn.com