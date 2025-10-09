Benedetta Pilato e Chiara Tarantino furto Singapore | nuotatrici sospese per 90 giorni dalla Federazione

Arrivano i provvedimenti della Federazione per le nuotatrici azzurre Benedetta Pilato e Chiara Tarantino per la vicenda del furto all’aeroporto di Singapore il 14 agosto scorso: alle due atlete sono stati comminati 90 giorni di sospensione. “Nell’ambito del procedimento relativo ai fatti concernenti Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, la Federazione Italiana Nuoto, ricevuto anche il nulla osta del Procuratore Generale del Coni, ha accolto la proposta sanzionatoria della Procura Federale relativa alla richiesta di patteggiamento presentata singolarmente dalle parti. Tenuto conto dei fatti emersi dall’inchiesta e dell’atteggiamento collaborativo delle atlete, che hanno ammesso le loro responsabilità, la Procura ha determinato la sospensione in 90 giorni dalle attività sociali e federali a partire dalla data odierna”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, furto Singapore: nuotatrici sospese per 90 giorni dalla Federazione

In questa notizia si parla di: benedetta - pilato

Benedetta Pilato lascerà Torino e avrà un nuovo allenatore? Cambiamenti in vista per la nuotatrice azzurra

Quando gareggia Benedetta Pilato ai Mondiali di nuoto 2025? Orari gare, programma, tv, streaming

Perché Benedetta Pilato non farà i 100 rana ai Mondiali: le azzurre iscritte e quando la vedremo in gara

Le nuotatrici azzurre Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state sospese per 90 giorni dalle attività sociali e federali. Lo ha deciso la procura della Federnuoto per il caso del furto all'aeroporto di Singapore. #ANSA - X Vai su X

Pilato e Tarantino sospese dalla Federnuoto dopo il furto in aeroporto: quando torneranno in vasca - Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state sospese dalla Federazione per via della vicenda relativa all'inchiesta sul furto all'aeroporto di Singapore ... Scrive fanpage.it

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sospese per 90 giorni: la decisione della Federnuoto dopo il furto all'aeroporto di Singapore - Saranno sospese dalle attività sociali e federali per 90 giorni Benedetta Pilato e Chiara Tarantino. Da msn.com