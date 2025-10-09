Bene l’accordo di pace ora vanno estesi gli Accordi di Abramo Parla Rosato
È fatta. Dopo mesi di guerra, l’accordo di pace tra Israele e Hamas segna un punto di svolta potenzialmente storico. Un’intesa complessa, nata sotto la spinta del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e che apre uno spiraglio di stabilità nel cuore del Medio Oriente. Ma la strada resta lunga, tra ostaggi liberati, territori contesi e la necessità di ricostruire un tessuto sociale distrutto dal conflitto. Formiche.net ne ha p arlato con Ettore Rosato, vicesegretario di Azione (componente della Commissione Esteri a Montecitorio), che questa mattina ha partecipato in Parlamento all’evento di ricordo delle vittime del 7 ottobre (promosso dal deputato leghista, Paolo Formentini ) — data che, come ricorda lui stesso, “resterà impressa nella coscienza di tutti noi”. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: bene - accordo
Divorzio Ferragni-Fedez: un accordo civile per il bene dei figli
Dazi, l'annuncio di Trump e von der Leyen: accordo raggiunto, tariffe al 15% per l'Ue. Meloni: «Bene, ma devo vedere i dettagli»
Dazi: accordo Usa-Ue al 15%. Trump e von der Leyen soddisfatti. Giorgia Meloni frena: “Bene, ma devo vedere le tabelle”
A #Gaza festa nelle strade. "Bene l'accordo" per il presidente dell'ANP #AbuMazen. "Grande giorno per Israele" commenta #Netanyahu. Il governo: "Cessate il fuoco solo dopo la ratifica dell'intesa". Al #Tg2Rai ore 13,00 #9ottobre - facebook.com Vai su Facebook
A #Gaza festa nelle strade. "Bene l'accordo" per il presidente dell'ANP #AbuMazen. "Grande giorno per Israele" commenta #Netanyahu. Il governo: "Cessate il fuoco solo dopo la ratifica dell'intesa". Al #Tg2Rai ore 13,00 #9ottobre - X Vai su X