È fatta. Dopo mesi di guerra, l’accordo di pace tra Israele e Hamas segna un punto di svolta potenzialmente storico. Un’intesa complessa, nata sotto la spinta del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e che apre uno spiraglio di stabilità nel cuore del Medio Oriente. Ma la strada resta lunga, tra ostaggi liberati, territori contesi e la necessità di ricostruire un tessuto sociale distrutto dal conflitto. Formiche.net ne ha p arlato con Ettore Rosato, vicesegretario di Azione (componente della Commissione Esteri a Montecitorio), che questa mattina ha partecipato in Parlamento all’evento di ricordo delle vittime del 7 ottobre (promosso dal deputato leghista, Paolo Formentini ) — data che, come ricorda lui stesso, “resterà impressa nella coscienza di tutti noi”. 🔗 Leggi su Formiche.net

Bene l'accordo di pace, ora vanno estesi gli Accordi di Abramo. Parla Rosato