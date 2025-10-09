Bellezza su misura | la svolta naturale di chirurgia ed estetica

La nuova idea di bellezza non punta più a trasformare i volti, ma a valorizzarli. Chirurgia plastica e medicina estetica stanno vivendo un cambio di passo: trattamenti mirati, sicuri e pensati per restituire armonia, con tempi di recupero contenuti. L’obiettivo è un risultato autentico, fresco, luminoso, fedele all’identità di ciascuno. Un nuovo sguardo sulla bellezza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

