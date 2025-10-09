Belgio sventato un attentato contro il premier Bart De Wever | così tre ragazzi di Anversa progettavano di assassinarlo

Un piano di attentato contro il primo ministro belga Bart De Wever è stato sventato dalla polizia federale del Paese. Tre persone sono state fermate ad Anversa, nell’ambito di un’operazione condotta dal giudice istruttore specializzato in casi di terrorismo. Secondo quanto riportato dal quotidiano Gazet van Antwerpen, il gruppo stava pianificando di utilizzare un drone con un ordigno esplosivo per colpire il premier, leader del partito nazionalista fiammingo N-VA. Durante una perquisizione nel quartiere di Deurne, nei pressi della residenza privata di De Wever, gli agenti hanno scoperto un ordigno artigianale e materiale ritenuto utile alla costruzione di esplosivi. 🔗 Leggi su Open.online

Belgio, piani per un attentato con drone al premier, 3 fermati - Una cellula terroristica è stata smantellata giovedì ad Anversa nel corso di un'operazione della polizia federale belga.

