Belgio sventato un attentato contro il premier Bart De Wever | così tre ragazzi di Anversa progettavano di assassinarlo

Belgio sventato un attentato contro il premier Bart De Wever

Open.online | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un piano di attentato contro il primo ministro belga  Bart De Wever  è stato sventato dalla polizia federale del Paese. Tre persone sono state fermate ad  Anversa, nell’ambito di un’operazione condotta dal giudice istruttore specializzato in casi di terrorismo. Secondo quanto riportato dal quotidiano  Gazet van Antwerpen, il gruppo stava pianificando di utilizzare  un drone con un ordigno esplosivo  per colpire il premier, leader del partito nazionalista fiammingo  N-VA. Durante una perquisizione nel quartiere di Deurne, nei pressi della residenza privata di De Wever, gli agenti hanno scoperto  un ordigno artigianale  e materiale ritenuto utile alla costruzione di esplosivi. 🔗 Leggi su Open.online

