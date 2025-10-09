Belgio sventato attentato nei confronti del primo ministro
Una cellula terroristica è stata neutralizzata il 9 ottobre ad Anversa grazie a un’operazione condotta dalla polizia federale belga. Secondo quanto riferisce il Gazet van Antwerpen, il gruppo avrebbe progettato un attentato contro il primo ministro Bart De Wever utilizzando un drone carico di esplosivo. Tre persone sono state fermate: due giovani nati nel 2001 e 2002 e un altro che potrebbe essere minorenne. Ritrovato nei pressi dell’abitazione del primo ministro un ordigno esplosivo. I sospettati sono accusati di tentato omicidio terroristico e partecipazione a omicidi terroristici. Durante le perquisizioni a Deurne, nei pressi della residenza privata del primo ministro, la polizia ha sequestrato un ordigno esplosivo artigianale destinato, secondo le ricostruzioni investigative, a essere trasportato da un drone. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: belgio - sventato
