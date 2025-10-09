Belgio sventato attentato contro il premier Bart De Wever | tre arresti ad Anversa indaga l’antiterrorismo
Un piano di attentato contro il primo ministro belga Bart De Wever è stato sventato dalla polizia federale del Belgio nel corso di una vasta operazione antiterrorismo. Il premier, leader del partito nazionalista fiammingo N-VA, è stato posto sotto stretta protezione dopo la scoperta. Tre persone sono state fermate ad Anversa, dove la polizia ha rinvenuto materiale esplosivo e componenti di un drone che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato usato per colpire De Wever. L’operazione è stata coordinata da un giudice istruttore specializzato in terrorismo, che ha disposto una serie di perquisizioni nel quartiere di Deurne, a pochi chilometri dalla residenza privata del primo ministro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
