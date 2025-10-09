Belgio media | Sventato attacco con drone a premier De Wever Tre arresti
E’ stata smantellata ad Anversa una cellula terroristica, che aveva preso di mira il premier belga Bart De Wever. Lo riferisce il De Standaard. Stando a quanto riportato dal quotidiano belga, il premier sarebbe stato l’obiettivo di un attacco con un drone. Attacco che è stato sventato e tre sospettati arrestati nella città belga. La polizia federale, viene riferito, ha arrestato tre giovani radicalizzati dopo aver ricevuto informazioni secondo cui stavano “pianificando un attacco jihadista contro politici”, secondo la Procura federale. Trovato ordigno inesploso vicino a casa premier. La Procura, dal canto, suo non ha identificato il politico in questione, ma secondo diverse fonti giudiziarie, si tratta del premier De Wever. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: belgio - media
Guerra Ucraina - Russia. Media: “Una quindicina di droni avvistati su una base militare in Belgio” - X Vai su X
Tom Dumoulin e Jan Bakelants: 'Il Belgio ha sbagliato tattica agli Europei, ecco come dovevano correre Evenepoel e compagni. Così hanno fatto il gioco di Pogacar'. Link nel primo commento! - facebook.com Vai su Facebook
Belgio, sventato attentato nei confronti del primo ministro - Il gruppo avrebbe progettato di colpire con un drone carico di esplosivo il primo ministro Bart De Wever. Riporta msn.com
Belgio, sventato un attacco con drone al primo ministro De Wever - Il primo ministro Bart De Wever sarebbe stato preso di mira da una cellula terroristica operante all'interno di circoli islamici radicali ... Secondo msn.com