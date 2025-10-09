Belgio media | Sventato attacco con drone a premier De Wever Tre arresti

E’ stata smantellata ad Anversa una cellula terroristica, che aveva preso di mira il premier belga Bart De Wever. Lo riferisce il De Standaard. Stando a quanto riportato dal quotidiano belga, il premier sarebbe stato l’obiettivo di un attacco con un drone. Attacco che è stato sventato e tre sospettati arrestati nella città belga. La polizia federale, viene riferito, ha arrestato tre giovani radicalizzati dopo aver ricevuto informazioni secondo cui stavano “pianificando un attacco jihadista contro politici”, secondo la Procura federale. Trovato ordigno inesploso vicino a casa premier. La Procura, dal canto, suo non ha identificato il politico in questione, ma secondo diverse fonti giudiziarie, si tratta del premier De Wever. 🔗 Leggi su Lapresse.it

