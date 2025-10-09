Tempo di lettura: 2 minuti Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, dottor Pietro Vinetti, ha disposto il giudizio immediato nei confronti di Ciro Alberto I., 28 anni, originario di Pompei e residente a Boscoreale, e di Andrea D.G., 61 anni, di Benevento. Entrambi erano stati arrestati lo scorso 7 luglio a Venticano, nell’ambito di un’operazione antidroga che aveva portato al sequestro di oltre 320 grammi di cocaina. Secondo quanto emerso dagli atti, i due – difesi rispettivamente dagli avvocati Fabio Ficedolo e Antonella Tornusciolo insieme a Fabio Russo – avrebbero detenuto in concorso una notevole quantità di sostanza stupefacente, non destinata all’uso personale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Beccati con oltre 300 grammi di cocaina: due persone a processo