Bebè uccisi | lei arrestatalui indagato

15.20 Una 25enne è stata posta agli arresti domiciliari,a Reggio Calabria,con l'accusa di avere soffocato i due figli appena partoriti, poi avvolti in una coperta e nascosti nell'armadio di casa. E' indagato, in stato di libertà, per favoreggiamento personale il fidanzato Un peso nelle indagini lo ha avuto anche l'analisi dei messaggi scambiati nel corso degli anni tra la donna e il fidanzato: la coppia aveva già vissuto una identica situazione nel 2022, "con forti disaccordi sul fatto di tenere o no il figlio", affermano gli inquirenti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it