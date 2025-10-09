Annika Noelle, interprete di Hope Logan, si è sposata. L'attrice ha realizzato il suo sogno d'amore con il suo compagno proprio quando il suo personaggio ha appena rotto con Carter e rinunciato alle nozze con lui. Ecco cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Beautiful: Hope Logan si sposa... ma non nella Soap, ecco le foto del matrimonio di Annika Noelle