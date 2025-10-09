Beautiful | Hope Logan si sposa ma non nella Soap ecco le foto del matrimonio di Annika Noelle

Comingsoon.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Annika Noelle, interprete di Hope Logan, si è sposata. L'attrice ha realizzato il suo sogno d'amore con il suo compagno proprio quando il suo personaggio ha appena rotto con Carter e rinunciato alle nozze con lui. Ecco cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

beautiful hope logan si sposa ma non nella soap ecco le foto del matrimonio di annika noelle

© Comingsoon.it - Beautiful: Hope Logan si sposa... ma non nella Soap, ecco le foto del matrimonio di Annika Noelle

In questa notizia si parla di: beautiful - hope

Beautiful Anticipazioni, Ridge ritrova Eric e Hope sorprende: le nuove svolte della Soap

Beautiful, le anticipazioni al 9 agosto: Brooke contro Hope

Beautiful Anticipazioni Puntata del 21 luglio 2025: Hope accetta l'anello di Thomas ma non lo sposerà!

Beautiful: Hope Logan presto sposa! L'attrice Annika Noelle si è ufficialmente fidanzata con John Patrick Amedori - L’attrice Annika Noelle, che dal 2018 interpreta Hope nella Soap di Canale5, si è ufficialmente ... Segnala comingsoon.it

beautiful hope logan sposaFiori d'arancio a Beautiful: l'attrice Annika Noelle ha sposato John Patrick Amedori - La “Hope” di Beautiful, l'attrice Annika Noelle, si è sposata domenica 5 ottobre con il compagno, l'attore John Patrick Amedori. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Beautiful Hope Logan Sposa