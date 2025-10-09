Beautiful anticipazioni settimanali dall’11 al 17 ottobre 2025 | le conseguenze del gesto di Luna

Superguidatv.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa ci riservano le prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dall’11 al 17 ottobre? La serie tv di Canale 5 promette una settimana ricca di suspence. Al centro dei riflettori troveremo ancora Luna, tormentata al pensiero di aver tradito (seppur involontariamente) R.J. Come reagiranno Poppy e Zende a questa delicata situazione? Scopriamolo insieme. Anticipazioni settimanali Beautiful: Zende discute con Poppy. Quanto accaduto avrà inevitabilmente conseguenze anche per Zende. Il ragazzo discuterà con Poppy Nozawa, e la accuserà di essere responsabile di quello che è successo a sua figlia Luna. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

beautiful anticipazioni settimanali dall821711 al 17 ottobre 2025 le conseguenze del gesto di luna

© Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni settimanali dall’11 al 17 ottobre 2025: le conseguenze del gesto di Luna

In questa notizia si parla di: beautiful - anticipazioni

Anticipazioni USA Beautiful: Luna torna per sconvolgere Finn e sfidare Steffy

Beautiful Anticipazioni, Ridge ritrova Eric e Hope sorprende: le nuove svolte della Soap

Beautiful, le anticipazioni al 9 agosto: Brooke contro Hope

Anticipazioni settimanali Beautiful: Zende discute con Poppy - Il gesto di Luna dopo l'assunzione delle mentine di Poppy avrà conseguenze nelle puntate Beautiful in onda dall'11 al 17 ottobre su Canale 5 ... Si legge su superguidatv.it

beautiful anticipazioni settimanali dall821711Anticipazioni Beautiful, trame dal 6 – 11 ottobre 2025 - Ecco cosa succede nelle prossime puntate della soap su Canale 5. Lo riporta tvserial.it

Cerca Video su questo argomento: Beautiful Anticipazioni Settimanali Dall821711