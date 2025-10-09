Beautiful anticipazioni settimanali dall’11 al 17 ottobre 2025 | le conseguenze del gesto di Luna
Cosa ci riservano le prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dall’11 al 17 ottobre? La serie tv di Canale 5 promette una settimana ricca di suspence. Al centro dei riflettori troveremo ancora Luna, tormentata al pensiero di aver tradito (seppur involontariamente) R.J. Come reagiranno Poppy e Zende a questa delicata situazione? Scopriamolo insieme. Anticipazioni settimanali Beautiful: Zende discute con Poppy. Quanto accaduto avrà inevitabilmente conseguenze anche per Zende. Il ragazzo discuterà con Poppy Nozawa, e la accuserà di essere responsabile di quello che è successo a sua figlia Luna. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: beautiful - anticipazioni
Anticipazioni USA Beautiful: Luna torna per sconvolgere Finn e sfidare Steffy
Beautiful Anticipazioni, Ridge ritrova Eric e Hope sorprende: le nuove svolte della Soap
Beautiful, le anticipazioni al 9 agosto: Brooke contro Hope
Beautiful, anticipazioni 8 ottobre 2025: Zende affronta Poppy, Hope mette Deacon alle strette Leggi la news nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Anticipazioni settimanali Beautiful: Zende discute con Poppy - Il gesto di Luna dopo l'assunzione delle mentine di Poppy avrà conseguenze nelle puntate Beautiful in onda dall'11 al 17 ottobre su Canale 5 ... Si legge su superguidatv.it
Anticipazioni Beautiful, trame dal 6 – 11 ottobre 2025 - Ecco cosa succede nelle prossime puntate della soap su Canale 5. Lo riporta tvserial.it