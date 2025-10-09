Beautiful anticipazioni americane | Will confessa tutto a Electra
Luna è viva e aspetta un figlio da Will. Il giovane Spencer decide di rivelare ogni cosa a Electra. E la verità cambia tutto. Scopri cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful. Il segreto più scomodo sta per venire a galla. Will non può più nascondersi. Luna è viva. e aspetta un figlio suo. Una rivelazione che lo travolge come un’onda in piena, strappandolo via dalle bugie in cui si era rifugiato. Quella notte confusa, quel confine sfumato tra Luna ed Electra. ora diventa un macigno. Il giovane Spencer non ha più scuse. È il momento della verità. Electra, ignara e piena di fiducia, si ritrova catapultata in un incubo. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
