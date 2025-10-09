Beatrice Venezi proclamato sciopero per 17 ottobre da orchestra Teatro La Fenice per protestare contro nomina Colabianchi | Nocivo

Il sovrintendente Colabianchi ha espresso rammarico per l’iniziativa: “Lo sciopero è un diritto fondamentale della Costituzione. Ritengo non sia la forma di protesta più utile ai fini di quello che possono essere gli scopi dei lavoratori del Teatro perché nuoce all'utenza, al pubblico" L’orch. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

beatrice venezi proclamato scioperoLa Fenice, sciopero alla prima di Wozzeck: protesta per la nomina di Beatrice Venezi - Leggi su Sky TG24 l'articolo La Fenice, sciopero alla prima di Wozzeck: protesta per la nomina di Beatrice Venezi ... Scrive tg24.sky.it

beatrice venezi proclamato scioperoFenice di Venezia, sciopero per Venezi: salta la prima del «Wozzeck» - Continua lo stato di agitazione dei sindacati per la nomina del nuovo direttore musicale, mentre sovrintendente e sindaco fanno muro ... Secondo ilsole24ore.com

