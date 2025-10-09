battlefield 6 riceve voti positivi dalla critica ma ci sono delle eccezioni negative

Dopo mesi di attesa, Battlefield 6 è pronto a debuttare il 10 ottobre su PS5, Xbox Series XS e PC, e le recensioni della critica non si sono fatte attendere. L’ultimo capitolo dello storico sparatutto di DICE ha raccolto valutazioni ampiamente positive, segnando un ritorno convincente per la serie, anche se non privo di critiche. Su Metacritic il titolo si attesta a 83 punti, mentre su OpenCritic raggiunge un ottimo 85, a conferma di un consenso generale favorevole. Molte testate specializzate — tra cui Saving Content, Digitec Magazine, Generación Xbox e But Why Tho? — hanno assegnato punteggi altissimi, fino a 9. 🔗 Leggi su Game-experience.it

