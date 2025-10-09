Batosta Ferrari se ne va in McLaren | addio definitivo
La scuderia italiana Ferrati fa ancora i conti con un grosso problema. Se n’è andato, nel team dei rivali, lasciando tutti con un palmo di naso! L’annata di Ferrari è iniziata male, sta proseguendo peggio e rischia di finire con una nota se possibile ancora più negativa di quelle subite finora. Se i risultati scadenti di questa ultima fase della stagione, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che non riescono a schiodare dalla quarta fila né in qualifica né all’arrivo, possono essere visti come un momento transitorio in attesa del prossimo anno è più difficile leggere un altro fenomeno preoccupante. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: batosta - ferrari
Duro sfogo di Fernando Alonso nei confronti di Lewis Hamilton al termine della gara che ha visto il ferrarista chiudere davanti a lui nonostante i gravissimi problemi ai freni accusati negli ultimi due giri. Hamilton è stato poi penalizzato per track-limits, e Alons - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Stella, dalla Ferrari al secondo successo con McLaren: la sua carriera - La scuderia di Woking conquista a Singapore il titolo al termine di una stagione praticamente dominata sin dall'inizio. Segnala sport.sky.it
Ferrari, ora Leclerc è a un bivio: svolta nel 2026 o addio? - L’ultimo weekend di Formula 1 ha visto, ancora una volta, una Ferrari impossibilitata a lottare per le posizioni di vertice ... Secondo corrieredellosport.it