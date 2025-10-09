Basta con i disservizi Cambiamo la Regione
"Ho deciso di correre per cambiare il sistema-Regione". Parola di Moreno Giardini, esponente della Lega ed ex candidato a sindaco di Monteriggioni, che ora scende in pista per il Consiglio regionale. "Giani e la sua giunta hanno lavorato male, creando danni e disservizi sia nella sanità che nella sicurezza. Un esempio? Una volta Siena era una città tranquilla, si poteva uscire la sera dopo cena. Ora invece. Questo è un problema che deve essere risolto così come quello della gestione del territorio, cioè degli elementi produttivi". Giardini è un fiume in piena: "La nostra ricchezza sono il paesaggio e il patrimonio architettonico – sottolinea –, ma è necessario ridurre la burocrazia per consentire gli investimenti, incentivare le iniziative dei giovani contro la ’ fuga dei cervelli ’ e garantire risorse al territorio". 🔗 Leggi su Lanazione.it
