di Lorena Cellini Madre e figlia accolte in una struttura protetta per scappare da una situazione di pesanti maltrattamenti in famiglia. La vicenda è stata gestita tra Commissariato e Comune a fine settembre e sia la donna che la sua bambina, minorenne, risiedono a Civitanova. E’ stata la mamma a trovare il coraggio di rivolgersi alla polizia per denunciare le violenze subite, chiedendo allo Stato un collocamento protetto urgente, anche per la sua bambina, perché preoccupata per l’incolumità di entrambe. In questi casi, aldilà del percorso giudiziario della questione a seguito delle indagini che verranno svolte dal commissariato, si muove anche l’apparato del Comune che dispone di servizi di accoglienza in convenzione con strutture di emergenza per dare un tetto a chi deve uscire da situazione di rischio e la destinazione delle persone che vengono prese in carico rimane secretata, per motivi di sicurezza, così da metterle al sicuro da visite sgradite se non da tentativi di aggressioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Basta botte, aiutateci". Mamma e figlia in salvo