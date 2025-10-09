Bassotti delle Marche in parata per le vie di Ancona | arriva la Passeggiata solidale
ANCONA – Dopo il successo del 2022, domenica 12 ottobre i bassotti marchigiani tornano a sfilare per le vie del centro di Ancona. Ma questa volta i partecipanti hanno deciso di unire al divertimento dello stare insieme un'azione solidale: infatti, alla passeggiata saranno presenti le volontarie. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: bassotti - marche
