Bassotti delle Marche in parata per le vie di Ancona | arriva la Passeggiata solidale

Anconatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Dopo il successo del 2022, domenica 12 ottobre i bassotti marchigiani tornano a sfilare per le vie del centro di Ancona. Ma questa volta i partecipanti hanno deciso di unire al divertimento dello stare insieme un'azione solidale: infatti, alla passeggiata saranno presenti le volontarie. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bassotti - marche

Cerca Video su questo argomento: Bassotti Marche Parata Vie