Bassa Val Bisagno | un nuovo sportello anagrafe per ridurre le attese la sperimentazione
Il Municipio Bassa Val Bisagno ha avviato, in via sperimentale, uno sportello informativo e orientativo dedicato esclusivamente alle pratiche anagrafiche. Lo sportello nasce da un’analisi rilevata dagli uffici - sia per quanto riguarda la prima accoglienza che per quanto riguarda il front office. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Bassa Val Bisagno Civica: "Le nostre proposte per il territorio"
"Geno...va a tutta carta e cartone: insieme per la Val Bisagno" Amiu Genova Spa e Comieco curano un mese di attività di animazione e informazione territoriale. Si tratta di un progetto di sensibilizzazione sul riciclo per la Bassa e Media Val Bisagno
Bassa Val Bisagno, il Maggiordomo di Quartiere si fa “smart”: arriva l’assistenza digitale - Non solo la consegna di spesa, farmaci, il ritiro di ricette o il supporto all’esecuzione di piccole commissioni. Come scrive ilsecoloxix.it
Salis, in Val Bisagno nuovo progetto con studio del Politecnico - Durante il dopo giunta dedicato alla notizia della risoluzione del contratto tra il Comune di Genova e l'impresa che avrebbe dovuto realizzare il prolungamento della metropolitana cittadina in ... ansa.it scrive