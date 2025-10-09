Basket l' OraSì Ravenna vince davanti al pubblico di casa | battuta Nocera

Ravennatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’OraSì Ravenna conquista la prima vittoria casalinga della stagione superando al PalaCosta la Power Basket Nocera per 83-73, nel recupero della seconda giornata di campionato. Parte forte la squadra di coach Auletta, che impone subito il proprio ritmo grazie alla solidità difensiva e alla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: basket - oras

basket oras236 ravenna vinceOraSì Basket Ravenna vince la prima in casa contro Nocera per 83 a 73. Paolin: “Il PalaCosta ci ha sicuramente aiutato” - Prima vittoria casalinga della stagione per l'OraSì Basket Ravenna che supera al PalaCosta la Power Basket Nocera per 83- Da ravennanotizie.it

basket oras236 ravenna vinceRavenna, primo sorriso al PalaCosta. Dron guida la truppa contro Nocera - Unica nota stonata l’infortunio alla spalla di Naoni ... sport.quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Basket Oras236 Ravenna Vince