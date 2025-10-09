Basket l' OraSì Ravenna vince davanti al pubblico di casa | battuta Nocera
L’OraSì Ravenna conquista la prima vittoria casalinga della stagione superando al PalaCosta la Power Basket Nocera per 83-73, nel recupero della seconda giornata di campionato. Parte forte la squadra di coach Auletta, che impone subito il proprio ritmo grazie alla solidità difensiva e alla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: basket - oras
ULTIM'ORA BASKET Eurocup, 2^ giornata: Bahcesehir-Venezia 93-74 Secondo ko consecutivo in Europa per L'Umana Reyer #SkySport #Basket #Eurocup #SkySportBasket - X Vai su X
VIDEO | Basket A2: il commento dell'ultima giornata, la Tezenis ora sfida Torino - facebook.com Vai su Facebook
OraSì Basket Ravenna vince la prima in casa contro Nocera per 83 a 73. Paolin: “Il PalaCosta ci ha sicuramente aiutato” - Prima vittoria casalinga della stagione per l'OraSì Basket Ravenna che supera al PalaCosta la Power Basket Nocera per 83- Da ravennanotizie.it
Ravenna, primo sorriso al PalaCosta. Dron guida la truppa contro Nocera - Unica nota stonata l’infortunio alla spalla di Naoni ... sport.quotidiano.net scrive