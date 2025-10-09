Pisa, 9 ottobre 2025 – Nastri di partenza per il campionato di divisione regionale 2, che vede le pisane GMV, IES e DREAM impegnate insieme nel girone D a quattordici squadre, con play-off per le prime otto (una promozione) e play-out per le ultime quattro (una retrocessione). La prima giornata vede impegnato in casa il solo GMV, sabato alle 17,30 a Ghezzano, contro la corazzata Fortezza Livorno, mentre la IES Sport ed il DREAM sono in trasferta, rispettivamente domenica a Follonica e lunedì a Rosignano. . GMV – Il gruppo biancoverde, ancora guidato da Cinzia Piazza, con vice Daniele Meschinelli, mantiene Davini, Mendoza, Badalassi, Botto, Leoncini, Buttitta, Balestrieri, Woszczyk, Franceschi e Gorini, a cui si aggiungono i rientranti Federico Nesti e Valerio Curci, reduci da inattività per infortunio, il diciannovenne del vivaio Matteo di Carlo ed il nuovo esterno Carlo Bisca, a Pisa come studente universitario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, le pisane GMV, IES e DREAM ai nastri di partenza in Divisione Regionale 2