Basket la Virtus Bologna incassa a Parigi la seconda sconfitta stagionale in Eurolega
Dopo la vittoria casalinga all’esordio con il Real Madrid e la battuta d’arresto in quel di Valencia nel doppio turno della scorsa settimana, arriva la seconda sconfitta consecutiva in trasferta per la Virtus Bologna nel terzo turno della regular season dell’ Eurolega 2025-2026 di basket maschile. I bianconeri hanno avuto la peggio contro Paris Basketball, rivelazione indiscussa dell’ultima stagione, cedendo abbastanza nettamente con il punteggio di 90-79 pagando a caro prezzo le 26 palle perse accumulate sul parquet della ‘Porte de La Chapelle Arena’. Ritmi altissimi fin da subito nella capitale francese, con le Vu Nere che trovano però la forza di rimanere in scia reagendo bene alle prime folate dei parigini e chiudendo in parità il quarto iniziale sul 24-24. 🔗 Leggi su Oasport.it
