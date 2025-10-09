Basket giovanile 4 Torri l’under 19 parte col botto

Inizia con il piede giusto l’avventura dell’U19 Gold nata dalla collaborazione tra Despar 4 Torri e Bondi Vis 2008, che in rimonta vince al debutto alla Palestra Pertini di Bologna. Sul campo di Pontevecchio, sono i padroni di casa a imporre il proprio ritmo sui ragazzi dei coach Folchi e Malfatto. Dal 19-17 del primo quarto, i bolognesi allungano ulteriormente: si va all’intervallo sul 39-36. La distanza è minima, ma la Despar non riesce a ricucire e la gara sembra prendere la direzione di Pontevecchio: si va all’ultimo riposo sul 62-54. Il cambio di marcia ferrarese arriva nel periodo finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket giovanile. 4 Torri, l’under 19 parte col botto

SETTORE GIOVANILE quasi a pieno regime! Siamo alla seconda settimana dei campionati e i nostri ragazzi scenderanno numerosi sui campi a partire da mercoledì 8! Concentrati e determinati! #nbsd #settoregiovanile #ilbasketperpassione - facebook.com Vai su Facebook

Sabato e domenica all'insegna del basket giovanile con il progetto Rising Stars alla Palestra Alvaro di #Torino: un'occasione per condividere i valori dello sport, dell'inclusione e del benessere. Organizza l'Associazione Polismile con il sostegno di @crpiemont - X Vai su X

Basket giovanile. Despar 4 Torri e Vis 2008 siglano una collaborazione - Despar 4 Torri, Bondi Vis 2008 e Vis Rosa Ferrara, dopo l’esperienza positiva della scorsa annata, hanno deciso di continuare e ampliare la collaborazione a livello giovanile per la stagione 2025- Si legge su ilrestodelcarlino.it

Basket giovanile. Despar 4 Torri, quinto exploit per l’under 19 - Trionfa per la quinta volta consecutiva l’U19 Silver dei coach Gambale e Resca, che si avvicina al terzo posto in... Si legge su ilrestodelcarlino.it