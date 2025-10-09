basket finale folle al forum e milano cede al monaco e agli arbitri in eurolega

Si è appena concluso all’Unipol Forum d’Assago il match valido per la terza giornata dell’Eurolega e l’EA7 Emporio Armani Milano ospitava i francesi del Monaco, in una sfida che vedeva in campo gli ex Mike James e Nikola Mirotic e già importante per la stagione di entrambe le squadre. Sia Milano sia Monaco, infatti, avevano uno score di una vinta e una persa e cercavano il secondo successo. Ecco come è andata. Match che inizia con una tripla di uno degli ex, quel Mike James che può far male in fase offensiva. I primo punti di Milano sono di Booker, ma resta avanti il Monaco, con l’Olimpia che fatica un po’ palla in mano e soffre James e Mirotic in difesa e va a -6 poco dopo metà quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it

