Basket femminile Venezia parte forte e batte il CBK Mersin al debutto in Eurolega!

Oasport.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver superato agli spareggi la Stella Rossa Belgrado, comincia con una splendida vittoria casalinga al Taliercio il percorso dell’ Umana Reyer Venezia nella fase a gironi dell’ Eurolega 2025-2026 di basket femminile. Le vice-campionesse d’Italia in carica hanno battuto infatti per 72-62 le turche del CBK Mersin (finaliste della passata edizione), portandosi in vetta al gruppo D insieme al Saragozza. Grande equilibrio nei primi dieci minuti, che finiscono sul punteggio di 23-21 in favore delle padrone di casa. Nel secondo periodo Venezia prova un allungo portandosi anche a +8 sul 36-28 ma subendo un terribile parziale di 13-2 e arrivando all’intervallo lungo di metà partita in svantaggio di tre punti sul 38-41. 🔗 Leggi su Oasport.it

basket femminile venezia parte forte e batte il cbk mersin al debutto in eurolega

© Oasport.it - Basket femminile, Venezia parte forte e batte il CBK Mersin al debutto in Eurolega!

In questa notizia si parla di: basket - femminile

Basket: Andrea Capobianco resta CT dell’Italia femminile fino al 2027

Basket femminile: Serie A1 ancora a 11 squadre nella stagione 2025-2026

Basket femminile A2. Ufficializzato il girone dell’Halley Thunder

A1 F Opening Day I^ parte: molto meno scontato del previso - A Brescia, palazzone enorme per le poche presenze del basket femminile purtroppo è andata in campo la prima parte dell'Opening Day, alcune note ... Segnala pianetabasket.com

basket femminile venezia parteBasket femminile, vittorie per Reyer Venezia e Schio nella prima giornata di Serie A1 - 2026 con il tradizionale 'Opening day' al PalaLeonessa di Brescia: andiamo a riepilogare ... Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Femminile Venezia Parte