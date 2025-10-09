Basket femminile Venezia parte forte e batte il CBK Mersin al debutto in Eurolega!
Dopo aver superato agli spareggi la Stella Rossa Belgrado, comincia con una splendida vittoria casalinga al Taliercio il percorso dell’ Umana Reyer Venezia nella fase a gironi dell’ Eurolega 2025-2026 di basket femminile. Le vice-campionesse d’Italia in carica hanno battuto infatti per 72-62 le turche del CBK Mersin (finaliste della passata edizione), portandosi in vetta al gruppo D insieme al Saragozza. Grande equilibrio nei primi dieci minuti, che finiscono sul punteggio di 23-21 in favore delle padrone di casa. Nel secondo periodo Venezia prova un allungo portandosi anche a +8 sul 36-28 ma subendo un terribile parziale di 13-2 e arrivando all’intervallo lungo di metà partita in svantaggio di tre punti sul 38-41. 🔗 Leggi su Oasport.it
