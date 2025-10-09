Basket femminile tutto facile per Campobasso nella prima giornata di EuroCup 2025
Parte nel migliore dei modi il cammino della Molisana Magnolia Campobasso nell’ EuroCup femminile 2025-2026. Le molisane hanno agilmente battuto in trasferta la WBC Tresnjevka Dinamo LTD, con il punteggio di 44-96. Partita mai veramente in discussione, con la squadra italiana che ha dominato in entrambe le metà campo. Top scorer del match Emma Giacchetti con una prestazione fantastica da 26 punti, assistita da Anna Makurat (15) e Reshanda Gray (15). Molisane che partono subito forte con il primo vantaggio firmato Anna Makurat. Le croate pareggiano per ben due volte ma la squadra italiana allunga agilmente con Sara Madera e la tripla di Anne Simon (+7). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: basket - femminile
