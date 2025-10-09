Basket femminile Schio perde in rimonta in casa del Galatasaray in Eurolega

Esordio amaro per Schio in Eurolega, con la formazione veneta che esce sconfitta dal parquet del Galatasaray al termine di un match quasi sempre guidato da Sottana e compagne, che però nel finale cedono. Non bastano a Schio cinque giocatrici in doppia cifra Parte forte Schio, che guidata dai punti di Conde va velocemente sul 4-13 in meno di 5 minuti di gioco. Una tripla di Badiane vale la doppia cifra di vantaggio, ma è Oblak a provare a riportare il Galatasaray in partita, ricucendo fino al -5. Fatica Schio a ritrovare la via del canestro, perde malamente un paio di palloni e così le turche limitano al massimo i danni e vanno al primo stop sotto per 17-20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, Schio perde in rimonta in casa del Galatasaray in Eurolega

In questa notizia si parla di: basket - femminile

