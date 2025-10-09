Basket femminile l’Italia sfiderà Spagna e Francia in un triangolare a La Linea

Appuntamento di prestigio per la Nazionale italiana di basket femminile. L’Italia di coach Capobianco sarà impegnata in un triangolare con Spagna e Francia che si disputerà a La Linea (Spagna), località a soli 3 chilometri dal confine con Gibilterra. Sicuramente un’occasione importante per le azzurre, che affrontano due delle migliori nazionali al mondo. Le Azzurre si ritroveranno il 9 novembre in raduno a Roma per poi volare in Spagna. L’Italia affronterà la Francia venerdì 14 novembre alle 18.45 e il giorno dopo tornerà in campo per sfidare le padrone di casa alle ore 19.30. Il sabato poi ci sarà l’ultima partita conclusiva del triangolare tra Spagna e Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, l’Italia sfiderà Spagna e Francia in un triangolare a La Linea

