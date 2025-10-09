Basket femminile le avversarie dell’Italia nel pre-Mondiale | cosa aspettarsi da Porto Rico Senegal e Nuova Zelanda
Nel girone di qualificazione a San Juan le Azzurre sfideranno Stati Uniti e Spagna, potenze già note, ma anche tre rivali meno frequentate: Porto Rico, Senegal e Nuova Zelanda. Un’analisi dei roster, dei percorsi recenti e dei precedenti storici contro l’Italia. A sei mesi dal torneo pre-Mondiale di basket femminile che deciderà il futuro delle Azzurre (San Juan, 11-17 marzo 2026), si guarda alle caratteristiche delle avversarie. Se Stati Uniti e Spagna rappresentano potenze consolidate, per Porto Rico, Senegal e Nuova Zelanda il discorso è diverso: meno precedenti storici con l’Italia, ma roster con individualità capaci di incidere. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: basket - femminile
