basket femminile la dinamo sassari supera ragusa dubrovnik nella prima in eurocup

Dopo la vittoria di Campobasso, inizia nel migliore dei modi anche il percorso della Dinamo Sassari nell' EuroCup femminile 2025-2026. La Dinamo ha battuto in casa le croate di Ragusa Dubrovnik, al termine di una partita in discesa dalla ripresa. Punteggio finale di 80-53 e primo successo europeo stagionale di Sassari, trascinata da una prestazione di squadra perfetta. Top scorer tra le italiane Anna Turel con 14 punti. Sassari subisce i primi due punti del match ma reagisce subito con un parziale da 11-0, con le triple di Boros, Trozzola e Poindexter. Le croate faticano a trovare la via del canestro ma con Todoric si portano sul -9.

