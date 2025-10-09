Basket coppe europee | sorride solo Trento che fa il colpaccio con il Buducnost

Bologna, 8 ottobre 2025 – Sorride solo la Dolomiti Energia Trento, in Eurocup, nel mercoledì di coppe europee di basket delle squadre italiane. L a compagine bianconera si è infatti imposta sul campo del Buducnost con un roboante 107-96 riscattando così il ko all’esordio contro i francesi di Bourg. Per gli uomini di coach Cancellieri, che erano orfani di DJ Steaward – messo ko da un problema alla caviglia –, Khalif Battle e Theo Airhiebbuwa, è arrivata una vera e propria impresa corale, testimoniata dai ben sei uomini finiti in doppia cifra per punti segnati, con Devante Jones assoluto protagonista grazie ai 24 punti e 7 assist messi a referto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, coppe europee: sorride solo Trento che fa il colpaccio con il Buducnost

In questa notizia si parla di: basket - coppe

/ Tre Campionati, tre Coppe Italia, tre Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Coach Nikolic ha contribuito ha rendere ancora più gloriosa la storia del nostro club. Grazie Coach. #NoiSiamoVarese - facebook.com Vai su Facebook

Basket, coppe europee: sorride solo Trento che fa il colpaccio con il Buducnost - Sempre in Eurocup è arrivato il secondo ko di Venezia, mentre Trapani - Scrive msn.com

Basket, oggi inizia la serie A: favorite, colpi di mercato, calendario e tv, tutto quello che c'è da sapere - Sono sei le formazioni iscritte alle quattro coppe europee, due gestite dall’Eurolega (Euroleague ed Eurocup) e due dalla Fiba (Champions League ed Europe Cup). Secondo corriere.it